Сегодня, 14 августа, президент Зеленский провел совещание, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской областе. Речь идет об обеспечении гарантий безопасности на территории, занятой украинскими войсками.

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Украина планирует гуманитарные операции на Курщине

Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, что с целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы Обороны создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины. В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается.

Поэтому, силами наших военных планируется:

проведение гуманитарных операций с целью поддержки гражданских лиц в пределах указанной зоны (поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов)

открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины.

допуск международных гуманитарных организаций в указанную зону с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Уполномоченный по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец напомнил, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права.

Напомним, что по словам Главкома Александра Сырского, под контролем ВСУ находятся 74 населенных пункта.