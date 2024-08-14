Сьогодні, 14 серпня, президент Зеленський провів нараду, на якій обговорювалися питання стабілізаційних заходів у Курській області. Йдеться про забезпечення гарантій безпеки на території, зайнятій українськими військами.

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Україна планує гуманітарні операції на Курщині

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, що з метою захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили Оборони створюють зону безпеки на території Росії, прилеглій до території України. У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується.

Тому, силами наших військових планується:

проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони ( постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів)

відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України.

допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Уповноважений з питань прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що за словами Головкома Олександра Сирського, під контролем ЗСУ перебувають 74 населені пункти.