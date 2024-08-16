Десантно-штурмові війська показали перший день прориву кордону. Ця унікальна операція вже увійшла в історію.

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Як Кремль сам сприяв прориву кордону на Курщині

Затримка зі створенням складної російської структури командування й управління в Курській області продовжує підкреслювати той факт, що Кремль не зміг спланувати можливість значного українського вторгнення в Росію. Кремль і російське військове командування з осені 2022 року розглядали російський кордон з північно-східною Україною як "сплячу" ділянку фронту і, ймовірно, не спланували достатніх заходів для захисту російської території,

– вважають аналітики.

В ISW припустили: якби росіяни постійно планували захищатися від українського вторгнення, вони швидше створили б більш згуртовану і чітку структуру. І тут Путін винен сам, адже довгий час не оголошував воєнний стан – і не робить цього досі.

Через це Москва вважала, що все під контролем, а "СВО" охопить територію України, тобто що бойові дії будуть за її правилами. Тим часом війна постукала в домівки самих росіян на їхній же території.

"Вторгнення України в Курську область, імовірно, розширить уявлення Кремля про те, якого типу українські операції можливі вздовж кордону, і підкреслить, що Путін і Кремль страждають від стратегічного провалу", – підсумовують у матеріалі.