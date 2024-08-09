Рівень підготовки російських військових, які перебувають у Курській області, дуже слабкий. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Андрій Крамаров.

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"Це їхній внутрішній хаос в координації щодо застосування там підрозділів, зокрема, солдатів-строковиків, яким, наприклад, дали якості командування. Можливо, кілька більш досвідчених офіцерів. Вони погано орієнтуються на місцевості. Їм командування не визначило район оборони, як вони мають до нього дістатися. Строкову службу вони несуть фактично у тилу", – сказав він.

Низький рівень підготовки військових на Курщині

Андрій Крамаров зазначив, що частину підрозділів, які мали бути відправлені для продовження тиску на Сході України, зокрема, Донецька область і Куп'янський напрямок, уже перекидають. Росіяни жертвують своїм наступальним темпом на Сході України, перекидаючи частину військ у Курську область.

Ці розбиті колони, масові здачі у полон можна побачити через те, що окупантів застали зненацька. У них низький рівень командування оперативно-тактичного рівня або старших офіцерів, які не змогли весь ресурс тих же строковиків зібрати та визначити їм завдання на місцевості.

Єдині, хто намагалися там прийняти бій, це були підрозділи прикордонних військ ФСБ, фактично російські прикордонники. Але враховуючи їх доволі низьку чисельність, характер бойових дій, вони витримати не змогли і просто були змушені відступити,

– підкреслив військовий експерт.

Що відомо про це

У мережі показали відео, на якому, ймовірно, видно момент атаки на російську колону військової техніки. Це сталося у селі Октярбське Рильського району. За даними аналітиків, число загиблих там може сягати до пів тисячі солдатів.

Найімовірніше, по колоні відпрацювали із HIMARS. Загалом на кадрах з місця події видно 14 спалених вантажівок. За словами голови ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у вантажівках перебували строковики.