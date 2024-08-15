Українські військові закріплюються на звільнених територіях Курської області. Для забезпечення подальшої оборони зайнятих населених пунктів захисники завдають нищівних ударів по російській логістиці. Так, один з мостів через річку Сейм у Глушковському районі дуже "втомився".

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Удар по мосту через річку Сейм

Мережу заполонили фото продірявленої споруди. Ще кілька влучних ударів з HIMARS, і він остаточно впаде.

"Втомлений" міст через Сейм / Фото соцмережі

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Зазначимо, що знищення мостів через Сейм є важливим. По-перше, це дасть змогу відрізати підрозділи противника на лівому березі річки, зокрема ті, що розміщені в районі Коренево, від забезпечення і змусити їх відступити на правий берег. По-друге, це дозволить забезпечити надійну оборону зайнятого Глушковського району Курської області по лінії самої річки.

Нагадаємо, що вчора увечері російська влада оголосила обов'язкову евакуацію Глушковського району.