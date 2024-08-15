Украинские военные закрепляются на освобожденных территориях Курской области. Для обеспечения дальнейшей обороны занятых населенных пунктов защитники наносят сокрушительные удары по российской логистике. Так, один из мостов через реку Сейм в Глушковском районе очень "устал".

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Удар по мосту через реку Сейм

Сеть заполонили фото продырявленного сооружения. Еще несколько точных ударов с HIMARS, и он окончательно рухнет.

"Уставший" мост через Сейм / Фото соцсети

Россияне показывают изуродованный мост в Глушково: смотрите видео

Отметим, что уничтожение мостов через Сейм является важным. Во-первых, это позволит отрезать подразделения противника на левом берегу реки, в частности те, что размещены в районе Коренево, от обеспечения и заставить их отступить на правый берег. Во-вторых, это позволит обеспечить надежную оборону занятого Глушковского района Курской области по линии самой реки.

Напомним, что вчера вечером российские власти объявили обязательную эвакуацию Глушковского района.