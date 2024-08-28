Таку думку висловив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький. За його словами, саме на цій ділянці фронту буде відбуватися "щось цікаве".

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Що відбувається на Покровському напрямку

У військового запитали, як скоро можуть початися бої в самому Покровську і чи може Україна цього уникнути.

Я знаю більше, скажу менше. Ми можемо зробити дуже гарну картинку. Якщо все складеться так, як треба, то ворога може чекати дуже, для них дуже негарна несподіванка, а для нас – дуже гарна,

– відповів Цехоцький.

За його словами, російські війська з квітня, коли почалися активні штурми на Покровському напрямку, просунулися на 10 – 15 кілометрів. Водночас російська армія залишила тисячі своїх військових в українській землі.

Швидкого просування точно не буде. Чим крупніше будь-який населений пункт, більше вони там в’язнуть і гинуть. А на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, що щось буде цікаве відбуватися саме на цій ділянці фронту. І в той час це буде потрібно,

– підсумував офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

До слова, раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що з наступного тижня у Покровську банки планують припинити роботу.