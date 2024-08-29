Слаженная работа Сил обороны Украины дает результаты, отметили в Генштабе. Заявили, что поражен еще один стратегический объект российских захватчиков.

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ВСУ ударили по нефтебазам "Атлас" и "Зенит" в России

В ночь на 28 августа наши защитники нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России.

В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Добавили, что задачи выполнили подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области России. Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется,

– отметили в Генштабе.

Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала оккупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины.

"Продолжение следует", – подчеркнули в Генштабе.