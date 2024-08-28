Сразу две нефтебазы подожгли 28 августа украинские дроны. Одна из них – "Атлас" в Ростовской области, а другая – "Зенит" в Кировской области.

Смотрите также Снимают на камеры будто в Диснейленде: россияне показали пожар на нефтебазе "Атлас"

Успешный удар по "Зениту"

Утром губернатор Кировской области сообщил, что беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Александр Соколов заверил, что жертв и возгорания нет.

Однако, учитывая показания местных жителей, российский чиновник солгал. По их словам, по меньшей мере 2 резервуара с топливом охватило пламя. Спасатели тем временем пытались помешать переброске огня на другие резервуары, и тем самым уберечь "Зенит" от повторения судьбы нефтебазы в Пролетарске.

Перед пожаром в районе нефтебазы было слышно 6 взрывов. Известно, что "Зенит" атаковали несколько дронов. Согласно официальному заявлению, их было 5. По словам губернатора, два были сбиты, а три упали на территории комбината и загорелись. Соколов поспешил отметить, что пожар уже локализовали.

Момент удара по объекту третьего БпЛА попал на камеру: смотрите видео

Другие видео событий в Кировской области: смотрите видео