Про це в розмові з 24 Каналом розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, додавши, що в росіян найкраще вибудувана логістика саме на Донеччині, адже це промислова область з безліччю відповідних об'єктів, які тягнули за собою розгалужену інфраструктуру. Тому росіяни намагаються цим скористатися.

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Війна проти України – політична авантюра Путіна

Тимочко наголосив, що Путін, починаючи війну проти України, мав на меті продемонструвати свою силу, спроможність впливати на міжнародну політику, окуповувати території.

Він припустив, що після провалу Путіна та питань, які почали з'являтися в російському суспільстві, в Кремлі було ймовірно ухвалено рішення, що одну з цілей "сво" визнають і оголосять тоді, коли вдасться окупувати Донецьку й Луганську області. Зараз це пріоритет для російського диктатора.

Тоді вже зі збереженим обличчям Путін зможе йти на переговори. Бо війна для Росії стає страшенно обтяжливою, це політична авантюра Путіна,

– зазначив Тимочко.

Виклики, які постали перед російською армією

Перед армією Росії виникло декілька викликів, адже вона не мала планів переміщення своїх військ по власній території з оборонними цілями. Тимочко зауважив, що росіяни ніколи не вірили, що війна перейде на їхню територію.

Всі найбільш спроможні стратегічні війська й ресурси, які мала російська армія, вона залучила в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях. Зараз, аби змінити стратегію війни, росіянам потрібен час. Вони вже зосередили на Курщині понад 30 тисяч солдатів, процес накопичення військ триває, росіяни будуть змушені ще нарощувати там сили, бо ЗСУ просуваються далі.

Щодо Курської області, росіяни перекидають туди війська, але не встигають. Бо їм не дозволяє це зробити, як вони хотіли б, логістика й сам спосіб такого різкого переорієнтування сил на інші напрямки,

– розповів Тимочко.

Військовослужбовець підкреслив, що переміщення військ полягає не лише в тому, що треба перемістити особовий склад, важливо враховувати й велику кількість озброєння, техніки, потребу відпрацювати нові маршрути як для наземних сил, так і для авіації. Потім необхідно передбачити орієнтування на місцевості, злагодження війська. Це величезний обсяг роботи.

"Бачимо, що палає Воронезька область, вона була однією зі стратегічних центрів пального, яким забезпечувались сили російської армії. Тому після цих ударів є локальний вплив на вороже військо. Та й раніше після ударів по російських НПЗ Росія призупиняла експорт бензину, керосину", – розповів Тимочко.

Нагадаємо, операція Сил оборони України (СОУ) в Курській області розпочалася 6 серпня. Наразі під контролем України 1294 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Росіяни продовжують стягувати свої війська на Курщину, аби зупинити рух СОУ.