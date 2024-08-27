Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час Форуму керівників державних інституцій 27 серпня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Сирський розповів, як далеко просунулися ЗСУ на Курщині

"Одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського і Курахівського", – зазначив Сирський.

Ворог зосереджує сили на Покровському напрямку

При цьому головнокомандувач зазнчив, що ворог теж це розуміє, тож продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Власне, тут задіяні найбільш боєздатні частини російського війська.

Курська операція відволікла значну кількість сил ворога. Наразі, близько 30 тисяч службовців Росії вже перекинули на Курський напрямок і ця цифра зростає. Водночас противник намагається не знімати частини з інших напрямків, а на Покровському навпаки – збільшує свою присутність,

– повідомив Олександр Сирський.

Ситуація на Покровському напрямку

Наразі на Покровському напрямку доволі складна ситуація, вважає головнокомандувач. Ворог тут використовує свою перевагу у живій силі, активно застосовує артилерію та авіацію.

Переважно наступальні дії окупантів ведуться штурмовими групами піхоти.

До слова, щодо Курського напрямку, головнокомандувач повідомив, що станом на сьогодні, 27 серпня, українські війська захопили 1294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів. Також на Курському напрямку активно триває поповненння обмінного фонду. Зокрема, у полон взяли 594 військових сил Росії.