Командування Сил оборони України інформує вранці 3 вересня, що захисники успішно відбивають штурмові дії ворога, завдаючи йому значних втрат. Дізнавайтесь у цьому матеріалі 24 Каналу більше про карту бойових дій.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Харківський напрямок. Відбулося п'ять бойових зіткнень поблизу Вовчанська.

Куп'янський напрямок. Сили оборони відбивали 23 штурмові атаки противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

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Лиманський напрямок. Ворог здійснив 18 атак біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

Сіверський напрямок. Українські воїни зупинили 7 спроб прориву оборони у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.

Краматорський напрямок. Відбулося вісім бойових зіткнень біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

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Торецький напрямок. Загарбники провели 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.

Покровський напрямок. Наші захисники відбивали 56 штурмових дій противника у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новогродівки, Крутого Яру, Гродівки, Михайлівки та Селидового.

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Курахівський напрямок. Сили оборони України зупинили 39 атак ворога поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.

Времівський напрямок. Противник здійснив 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

Придніпровський напрямок. Українські захисники відбили дві атаки противника.

Оріхівський та Гуляйпільський напрямки. Ситуація без особливих змін.

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Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Як зазначають в Генштабі Збройних Сил, протягом минулої доби загалом зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також російські війська були активними на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках фронту.

Втрати ворога становлять 1 360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу зброю окупантів.