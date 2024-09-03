Командування Сил оборони України інформує вранці 3 вересня, що захисники успішно відбивають штурмові дії ворога, завдаючи йому значних втрат. Дізнавайтесь у цьому матеріалі 24 Каналу більше про карту бойових дій.

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Як зазначають в Генштабі Збройних Сил, протягом минулої доби загалом зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також російські війська були активними на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках фронту.

Втрати ворога становлять 1 360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу зброю окупантів.