На Донеччині зафіксовано найбільше бойових зіткнень, зокрема на Покровському, Курахівському, Времівському напрямках.
Сили оборони України успішно відбивають ворожі штурмові дії, завдаючи значних втрат противнику.
Власне, загалом зафіксовано 197 бойових зіткнень. Втрати ворога за минулу добу становлять 1 360 осіб.
Що відбувається на полі бою 3 вересня / Ілюстративний колаж 24 Каналу
Найбільш напружена ситуація на фронті спостерігається на Покровському, Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках. На відповідних ділянках зафіксовано найбільшу кількість атак противника.
Командування Сил оборони України інформує вранці 3 вересня, що захисники успішно відбивають штурмові дії ворога, завдаючи йому значних втрат. Дізнавайтесь у цьому матеріалі 24 Каналу більше про карту бойових дій.
Як зазначають в Генштабі Збройних Сил, протягом минулої доби загалом зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також російські війська були активними на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках фронту.
Втрати ворога становлять 1 360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу зброю окупантів.