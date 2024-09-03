Станом на ранок 3 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 618 тисяч бійців – вбитими й пораненими.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 618 960 (+1360),
  • танків – 8611 (+10),
  • бойових броньованих машин – 16821 (+35),
  • артилерійських систем – 17664 (+18),
  • РСЗВ – 1177 (+0),
  • засобів ППО – 940 (+0),
  • літаків – 368 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
  • крилатих ракет – 2578 (+21),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47),
  • спеціальної техніки – 3003 (+9).

втрати ворога на 3 вересня 2024 рокуВтрати ворога на 3 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ