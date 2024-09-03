Станом на ранок 3 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 618 тисяч бійців – вбитими й пораненими.

Дивіться також Окупантам обіцяють відпустки, але не дають забрати 3000 трупів, – джерела про бої за Торське

Втрати ворога

Особового складу – близько 618 960 (+1360),

танків – 8611 (+10),

бойових броньованих машин – 16821 (+35),

артилерійських систем – 17664 (+18),

РСЗВ – 1177 (+0),

засобів ППО – 940 (+0),

літаків – 368 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),

крилатих ракет – 2578 (+21),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47),

спеціальної техніки – 3003 (+9).