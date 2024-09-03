По состоянию на утро 3 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 618 тысяч бойцов – убитыми и ранеными.

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Потери врага

Личного состава – около 618 960 (+1360),

танков – 8611 (+10),

боевых бронированных машин – 16821 (+35),

артиллерийских систем – 17664 (+18),

РСЗО – 1177 (+0),

средств ПВО – 940 (+0),

самолетов – 368 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14573 (+36),

крылатых ракет – 2578 (+21),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 23972 (+47),

специальной техники – 3003 (+9).