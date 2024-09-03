Что происходит на поле боя 3 сентября / Иллюстративный коллаж 24 Канала
Наиболее напряженная ситуация на фронте наблюдается на Покровском, Кураховском, Времовском и Купянском направлениях. На соответствующих участках зафиксировано наибольшее количество атак противника.
Командование Сил обороны Украины информирует утром 3 сентября, что защитники успешно отражают штурмовые действия врага, нанося ему значительные потери. Узнавайте в этом материале 24 Канала больше о карте боевых действий.
Как отмечают в Генштабе Вооруженных Сил, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также российские войска были активными на Кураховском, Времовском и Купянском направлениях фронта.
Потери врага составляют 1 360 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 36 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое оружие оккупантов.