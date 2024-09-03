Командование Сил обороны Украины информирует утром 3 сентября, что защитники успешно отражают штурмовые действия врага, нанося ему значительные потери. Узнавайте в этом материале 24 Канала больше о карте боевых действий.

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Как отмечают в Генштабе Вооруженных Сил, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также российские войска были активными на Кураховском, Времовском и Купянском направлениях фронта.

Потери врага составляют 1 360 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 36 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое оружие оккупантов.