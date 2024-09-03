Командование Сил обороны Украины информирует утром 3 сентября, что защитники успешно отражают штурмовые действия врага, нанося ему значительные потери. Узнавайте в этом материале 24 Канала больше о карте боевых действий.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Харьковское направление. Произошло пять боевых столкновений вблизи Волчанска.

Купянское направление. Силы обороны отражали 23 штурмовые атаки противника неподалеку Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

Что происходит на линии фронта на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Лиманское направление. Враг совершил 18 атак возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

Северское направление. Украинские воины остановили 7 попыток прорыва обороны в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

Краматорское направление. Состоялось восемь боевых столкновений у Клещеевки, Калиновки, Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

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Торецкое направление. Захватчики провели 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

Покровское направление. Наши защитники отражали 56 штурмовых действий противника в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Новогродовки, Крутого Яра, Гродовки, Михайловки и Селидово.

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Кураховское направление. Силы обороны Украины остановили 39 атак врага вблизи Украинской, Георгиевки, Константиновки, Галициновки и Красногоровки.

Времовское направление. Противник совершил 21 наступательное действие у Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

Приднепровское направление. Украинские защитники отбили две атаки противника.

Ореховское и Гуляйпольское направления. Ситуация без особых изменений.

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Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Как отмечают в Генштабе Вооруженных Сил, за прошедшие сутки в целом зафиксировано 197 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также российские войска были активными на Кураховском, Времовском и Купянском направлениях фронта.

Потери врага составляют 1 360 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 36 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое оружие оккупантов.