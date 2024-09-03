Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что ситуация угрожающая и Путин сделал это не просто так. Партнеры Украины должны были бы принять соответствующие решения.

Смотрите также Для Путина этот визит важен только одним: что Кремль мог предложить Монголии

Издевательство над международным законодательством

По словам политического эксперта, визит Путина и его встреча Монголией является настоящим бесчинством. Партнеры Украины должны были бы наложить санкции и ограничить страны, которые вовлечены в это действо.

Можно объяснить нашим партнерам, что произошло очередное издевательство над международным законодательством. Хочется спросить их, что они будут с этим делать,

– отметил Городницкий.

Ситуация достаточно угрожающая, ведь Монголия имеет ограниченные связи с Западом и наложить на нее санкции сложно. Соответственно, львиная доля монгольского товарооборота зависит от России и Китая, то есть с теми странами, с которыми она граничит.

Такой визит предпочитает показать странам Глобального Юга, тем, что занимает нейтральную сторону и тем, кто максимально не хочет дружить с Западом, что Путин может путешествовать по странам и им за этого "ничего не будет".

Путин вроде и поехал по какой-то псевдо причине, но мы должны осознать, что он не просто так совершил этот шаг. Он поехал именно в Монголию, страну, которую можно напугать и на которую можно нажать,

– отметил политический эксперт.