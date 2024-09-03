Монголія не може заарештувати Владіміра Путіна, який перебуває із візитом в країні, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів. Про це пишуть в Politico.

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Чому Монголія не арештувала Путіна

Речник монгольського уряду зазначив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії у наших безпосередніх сусідів, що раніше потерпало від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу,

– сказав речник.

За його словами, Монголія "завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується офіційними заявами".

Речник уряду також додав, що візит Путіна відповідає історичному прецеденту спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі в 1939 році. Саме тому російський диктатор приїхав до Монголії.