Саммит российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште вызывает у Европы серьезное беспокойство, в частности из-за пророссийских настроений венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Как реагируют европейские чиновники на визит Путина?
По словам министра по делам Европы ФРГ Гюнтера Кричбаума, сейчас крайне необходимо говорить о том, как достичь окончания войны, однако за стол переговоров должна сесть Украина, иначе это будет "провальная сделка".
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас отметила, что ей неприятно видеть, как человек, у которого есть ордер на арест от МУС, приезжает в европейскую страну. В то же время министр иностранных дел Литвы сказал, что "единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц".
Никому это не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально,
– говорит европейский дипломат.
Немецкий чиновник заявил, что Орбан, вероятно, представит свои планы перед встречей Трампа и Путина, в частности по отдельным переговоров европейских лидеров с президентом США, но пока ничего не известно.
По его словам, представители России и США должны прибыть в Будапешт уже 30 октября.
Что говорит Орбан о возможности принять "мирный саммит"?
Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал своих коллег – лидеров ЕС за то, что они, предоставляя вооруженную поддержку Украине, "не сохранили открытых дипломатических каналов с Россией".
В то же время Орбан назвал проведение саммита в Будапеште своим политическим достижением.
Аналитик вашингтонского аналитического центра Defense Priorities отмечает, что для лидера это большая победа. Ведь его изображали изгоем и сильно критиковали, но сейчас – это отказ от этого нарратива. А встреча Трампа и Путина в Будапеште может повлиять на выборы в Венгрии весной.
Для Орбана повышение Венгрии до статуса таких стран, как Турция, Вьетнам или страны Персидского залива, которые могут общаться с кем-либо в мире, безусловно, является повышением статуса,
– добавляет аналитик.
Какова позиция Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно проведения "мирного саммита" именно в Венгрии, в частности из-за венгерского лидера, который известен своей пророссийской позицией. Также Зеленский отметил, что было много других стран, где можно провести переговоры, в частности Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция.
Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной,
– сказал Зеленский.
Если рассматривать Будапешт в историческом контексте для Украины, стоит напомнить, что именно там в 1994 году подписали меморандум о безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако Россия во главе с Путиным нарушила этот меморандум, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабную войну в 2022 году.
Что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина?
После телефонного разговора президента США и российского диктатора 16 октября, Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште и отметил, что этот разговор был продуктивным. Отмечаем, что разговор инициировал Путин перед приездом Зеленского в Белый дом, на которой планировалось обсуждение дальнобойного оружия.
Лидеры России и США договорились, что уже на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников стран. По словам Трампа, первые американские делегации возглавит госсекретарь Марко Рубио вместе с еще не определенными представителями.
Песков заявил, что подготовка к возможной встрече с Трампом еще не началась и требует большой работы. Кремль рассматривает саммит как площадку для обсуждения двусторонних отношений и возможного "мирного урегулирования войны против Украины", но отвергает идею остановки войск как первый шаг к переговорам.