Саммит российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште вызывает у Европы серьезное беспокойство, в частности из-за пророссийских настроений венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии

Как реагируют европейские чиновники на визит Путина?

По словам министра по делам Европы ФРГ Гюнтера Кричбаума, сейчас крайне необходимо говорить о том, как достичь окончания войны, однако за стол переговоров должна сесть Украина, иначе это будет "провальная сделка".

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас отметила, что ей неприятно видеть, как человек, у которого есть ордер на арест от МУС, приезжает в европейскую страну. В то же время министр иностранных дел Литвы сказал, что "единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц".

Никому это не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально,

– говорит европейский дипломат.

Немецкий чиновник заявил, что Орбан, вероятно, представит свои планы перед встречей Трампа и Путина, в частности по отдельным переговоров европейских лидеров с президентом США, но пока ничего не известно.

По его словам, представители России и США должны прибыть в Будапешт уже 30 октября.

Что говорит Орбан о возможности принять "мирный саммит"?

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал своих коллег – лидеров ЕС за то, что они, предоставляя вооруженную поддержку Украине, "не сохранили открытых дипломатических каналов с Россией".

В то же время Орбан назвал проведение саммита в Будапеште своим политическим достижением.

Аналитик вашингтонского аналитического центра Defense Priorities отмечает, что для лидера это большая победа. Ведь его изображали изгоем и сильно критиковали, но сейчас – это отказ от этого нарратива. А встреча Трампа и Путина в Будапеште может повлиять на выборы в Венгрии весной.

Для Орбана повышение Венгрии до статуса таких стран, как Турция, Вьетнам или страны Персидского залива, которые могут общаться с кем-либо в мире, безусловно, является повышением статуса,

– добавляет аналитик.

Какова позиция Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно проведения "мирного саммита" именно в Венгрии, в частности из-за венгерского лидера, который известен своей пророссийской позицией. Также Зеленский отметил, что было много других стран, где можно провести переговоры, в частности Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция.

Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной,

– сказал Зеленский.

Если рассматривать Будапешт в историческом контексте для Украины, стоит напомнить, что именно там в 1994 году подписали меморандум о безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако Россия во главе с Путиным нарушила этот меморандум, аннексировав Крым в 2014 году и начав полномасштабную войну в 2022 году.

Что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина?