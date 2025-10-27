В России массово закрывают супермаркеты

Только за 9 месяцев 2025 года в стране закрылись 67 крупноформатных торговых точек общей площадью более 185 тысяч квадратных метров, сообщает The Moscow Times, информирует 24 Канал.

Смотрите также Ценовой шок в магазинах: россияне массово отказываются от привычных продуктов

С 2017 года доля супермаркетов и гипермаркетов в структуре розничной торговли России сократилась почти вдвое – с 37% до 21%, тогда как дискаунтеры увеличили свое присутствие с 49,9% до 63,4%.

Россияне выбирают "магазины для бедных"

Быстрее всего растут так называемые "жесткие дискаунтеры" – магазины с минимальным ассортиментом и бюджетным обустройством, ориентированные на покупателей с низким уровнем доходов. Их доля на рынке за 8 лет выросла с 4,8% до 16,4%.

Эксперты объяснили эту тенденцию изменением потребительского поведения россиян, которые из-за высоких цен на продукты все чаще переходят к модели экономии на ежедневных расходах. Высокая ключевая ставка Центробанка страны агрессора и снижение доходности делают открытие крупных торговых объектов нерентабельным.

В ответ ритейлеры массово переоборудуют супермаркеты в дискаунтеры или "дарксторы" – склады-магазины для онлайн-доставки.

Заметьте. По данным Ассоциации компаний розничной торговли России, открытие дискаунтера стоит на 20 – 40% дешевле, чем обычного супермаркета.

Россияне вынуждены экономить

Кроме того, ритейлеры сокращают ассортимент. В июле 2025 года количество продовольственных позиций в магазинах уменьшилось на 2,3% год к году, а непродовольственных – на 1,8%.

Несмотря на общее сокращение торговых площадей (примерно на 1%), популярности набирают небольшие магазины у дома – их количество выросло на 15% за год, особенно в регионах.

Аналитики также отметили, что такая трансформация является следствием структурного кризиса российского потребительского рынка, когда бизнес вынужден выживать, приспосабливаясь к бедному покупателю.

Больше о трудностях россиян и состоянии экономики страны-агрессора