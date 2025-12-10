Про це 24 Каналу розповів очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зауваживши, що служби США пильно стежать за політиками. Вони б не допустили, щоб Віткофф був агентом Росії.

Чи може Стів Віткофф бути російським агентом?

Стів Віткофф неодноразово повторював тези російської пропаганди. Однак, на думку очільника Центру протидії дезінформації, тут може мовитись хіба що про світобачення американського представника, яке є співзвучним з російським.

Впевнений, що він – не агент. Я вважаю, що американські розвідувальні служби та служби безпеки та оборони є ледь не найкращими в світі. Вони б не пропустили російського агента,

– наголосив він.

Коваленко додав, що Кремль та Вашингтон можуть мати схожі погляди, зокрема, щодо Європи. Ба більше, такі погляди може мати і Пекін, адже сильна Європа "нікому не потрібна".

Цікаво! Американський журналіст Крістофер Міллер повідомив, що Віткофф має різну поведінку при зустрічах з українцями та росіянами. Так, під час розмови з українською стороною у Маямі Віткофф був непоголений, неохайний та серйозний. Водночас на зустрічі з Путіним у Москві Віткофф був чисто поголений, уважний і щиро усміхався.

Що відомо про позицію Віткоффа?