Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что службы США пристально следят за политиками. Они бы не допустили, чтобы Виткофф был агентом России.

Может ли Стив Уиткофф быть российским агентом?

Стив Уиткофф неоднократно повторял тезисы российской пропаганды. Однако, по мнению главы Центра противодействия дезинформации, здесь может говориться разве что о мировоззрении американского представителя, которое является созвучным с российским.

Уверен, что он – не агент. Я считаю, что американские разведывательные службы и службы безопасности и обороны являются едва ли не лучшими в мире. Они бы не пропустили российского агента,

– подчеркнул он.

Коваленко добавил, что Кремль и Вашингтон могут иметь схожие взгляды, в частности, по Европе. Более того, такие взгляды может иметь и Пекин, ведь сильная Европа "никому не нужна".

Интересно! Американский журналист Кристофер Миллер сообщил, что Уиткофф имеет разное поведение при встречах с украинцами и россиянами. Так, во время разговора с украинской стороной в Майами Уиткофф был небритый, неопрятный и серьезный. В то же время на встрече с Путиным в Москве Уиткофф был чисто выбрит, внимательный и искренне улыбался.

Что известно о позиции Уиткоффа?