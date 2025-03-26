Сколько киевляне задолжали за тепло

Жители могут избежать дополнительных расходов, если реструктуризируют долг в Центре коммунального сервиса, сообщает 24 Канал со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

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В компании отметили, что, несмотря на неизменный тариф на отопление с 2018 года (1 654 гривен за гигакалорию), долг за тепло в столице вырос на 6,5% и достиг 8 миллиардов гривен. Лишь 15% потребителей несут более 70% общей суммы долга, в основном это владельцы элитных квартир и нескольких объектов недвижимости.

Однако, задолженность жителей столицы за отопление и горячее водоснабжение продолжает расти. С начала отопительного сезона 2024-2025 совокупный долг вырос на 6,5% и достиг отметки в 8 миллиардов гривен. Из них 5,2 миллиарда гривен – за тепло, еще 2,8 миллиарда гривен – за горячую воду,

– отмечают в компании.

"Киевтеплоэнерго" усиливает борьбу с неплательщиками, подавая иски в суд. В настоящее время рассматриваются 1,5 тысячи дел. Судебные расходы могут увеличить сумму долга на 20% из-за инфляционных начислений, 3% годовых и расходов на судебные процессы, отметили в компании.

Как не довести долги до суда

Чтобы избежать санкций, "Киевтеплоэнерго" советует жителям реструктуризировать задолженность и выплачивать ее частями. Это можно сделать через Центр коммунального сервиса (ЦКС):

Лично – в любом сервисном центре ЦКС;

Онлайн – через мессенджеры Facebook или Skype.

Для оформления реструктуризации нужно предоставить следующие документы: паспорт, ИНН, документ на жилье и выписку из Госреестра прав собственности. После согласования суммы и сроков выплат потребитель подписывает договор.

Обратите внимание! Реструктуризация позволяет избежать судебных расходов и обеспечит стабильные поставки тепла в будущем, отметили в "Киевтеплоэнерго".