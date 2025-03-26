Скільки кияни заборгували за тепло

Мешканці можуть уникнути додаткових витрат, якщо реструктуризують борг у Центрі комунального сервісу, повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Київтеплоенерго".

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У компанії зазначили, що, попри незмінний тариф на опалення з 2018 року (1 654 гривень за гігакалорію), борг за тепло в столиці зріс на 6,5% і досягнув 8 мільярдів гривень. Лише 15% споживачів несуть понад 70% загальної суми боргу, здебільшого це власники елітних квартир і декількох об'єктів нерухомості.

Однак, заборгованість мешканців столиці за опалення та гаряче водопостачання продовжує зростати. З початку опалювального сезону 2024-2025 сукупний борг зріс на 6,5% та досяг позначки у 8 мільярдів гривень. З них 5,2 мільярда гривень – за тепло, ще 2,8 мільярда гривень – за гарячу воду,

– зазначають у компанії.

"Київтеплоенерго" посилює боротьбу з неплатниками, подаючи позови до суду. На цей час розглядаються 1,5 тисячі справ. Судові витрати можуть збільшити суму боргу на 20% через інфляційні нарахування, 3% річних і витрати на судові процеси, зазначили в компанії.

Як не довести борги до суду

Щоб уникнути санкцій, "Київтеплоенерго" радить мешканцям реструктуризувати заборгованість і виплачувати її частинами. Це можна зробити через Центр комунального сервісу (ЦКС):

Особисто – у будь-якому сервісному центрі ЦКС;

Онлайн – через месенджери Facebook або Skype.

Для оформлення реструктуризації потрібно надати такі документи: паспорт, ІПН, документ на житло та витяг із Держреєстру прав власності. Після узгодження суми та термінів виплат споживач підписує договір.

Зауважте! Реструктуризація дозволяє уникнути судових витрат і забезпечить стабільне постачання тепла в майбутньому, відзначили в "Київтеплоенерго".