В Николаеве отопительный сезон подходит к концу

Это решение приняли в воскресенье, 23 марта, передает 24 Канал со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

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С сегодняшнего дня официально завершаем отопительный сезон 2024-2025. Друзья, только что на внеочередном исполкоме приняли решение о завершении отопительного сезона на всех объектах, кроме учреждений дошкольного образования, больниц, роддомов, амбулаторий,

– написал он.

Сенкевич также выразил свое мнение, что удалось достойно справились с этим периодом. Также городской голова поблагодарил тепловиков и всех работников ЖКХ за труд.

Интересно! Александр Сенкевич заявил, что верит в то, что после победы будет возможность открыто рассказать, с какими вызовами пришлось столкнуться, чтобы запустить тепло в каждый дом.