Почему завершается отопительный сезон в Киеве
Решение об окончании отопительного сезона было принято из-за ощутимого потепления, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Учитывая стабильно теплую погоду по прогнозам, отсутствие морозов и высокую стоимость энергоресурсов, в частности природного газа, было принято соответствующее решение.
Пантелеев отметил, что несмотря на все вызовы, коммунальщики Киева качественно выполняли работу в течение всего отопительного сезона. Аварийные ситуации, возникающие в этот период, устранялись оперативно.
В городе в круглосуточном режиме работали 38 аварийных бригад коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго",
– отметил Пантелеев.
По словам Пантелеева, после завершения этого отопительного сезона начнется подготовка к следующему. В частности, будут проводиться такие работы:
- регламентные работы;
- реконструкция оборудования;
- ремонт оборудования и сетей;
- накопление запасов топлива и так далее.