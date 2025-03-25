Почему завершается отопительный сезон в Киеве

Решение об окончании отопительного сезона было принято из-за ощутимого потепления, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Петр Пантелеев Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Учитывая стабильно теплую погоду по прогнозам, отсутствие морозов и высокую стоимость энергоресурсов, в частности природного газа, было принято соответствующее решение.

Пантелеев отметил, что несмотря на все вызовы, коммунальщики Киева качественно выполняли работу в течение всего отопительного сезона. Аварийные ситуации, возникающие в этот период, устранялись оперативно.

В городе в круглосуточном режиме работали 38 аварийных бригад коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго",

– отметил Пантелеев.

По словам Пантелеева, после завершения этого отопительного сезона начнется подготовка к следующему. В частности, будут проводиться такие работы: