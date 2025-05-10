Кто должен платить долги за коммуналку
В Украине фиксируют случаи, когда после покупки недвижимости новый владелец получает платежки с долгами за свет, воду или тепло предыдущего жильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Также бывает, что предприятия отказываются заключать новый договор на коммунальные услуги, пока не оплатили старую задолженность.
Платить долги предыдущих владельцев нужно, если в договоре купли-продажи прямо указано, что покупатель соглашается погасить долги. Тогда такие условия являются правомерными. Если же в договоре нет упоминания о задолженности, или продавец уверял, что ее нет, а вы обнаружили долги уже после регистрации, – гасить задолженность вы не должны.
Что делать, если в платежках чужие долги
Для решения проблемы нужно действовать поэтапно:
- Обратиться с заявлением к поставщику услуг.
Нужно письменно требовать открыть новый лицевой счет на ваше имя, провести сверку показателей счетчиков и списать долги до даты регистрации права собственности.
- Добавьте к заявлению выписку из Госреестра прав на подтверждение даты перехода права собственности.
- Обращайтесь в суд с требованием признать действия предприятия незаконными.
Это нужно сделать в случае, когда услуги не предоставляют или заставляют платить за чужие долги.
Важно! Закон Украины говорит, что обязанность оплаты услугу возникает только с момента фактического пользования, а не из-за факта перехода права собственности.