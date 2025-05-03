Как работает мошенническая схема

Документы выглядят как официальные, но содержат ложные реквизиты, пишет 24 Канал со ссылкой на департамент киберполиции BRAMA. Эти реквизиты направляют деньги в карманы злоумышленников.

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Мошенники копируют оформление настоящих платежных документов, но меняют банковские реквизиты или завышают суммы к оплате. Подделки распространяют:

Через почтовые ящики;

По электронной почте;

В мессенджерах и соцсетях.

Как не попасть в ловушку мошенников

Чтобы случайно не перечислить свои средства преступникам, нужно:

Проверять реквизиты. Настоящие платежки всегда содержат актуальные банковские данные поставщика услуг, которые можно проверить на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Обращать внимание на сумму. Сумма может быть завышенной или не соответствовать предыдущим платежам.

Проверять отправителя. Официальные квитанции поступают от имени коммунальных служб, а не от частных лиц или неизвестных организаций.

Важно! В случае возникновения сомнений при получении квитанции, звоните поставщику коммунальных услуг или проверяйте информацию в личном кабинете на его сайте.

Главные схемы мошенничества 2025

Deepfake-звонки

Злоумышленники используют нейросети для создания гиперреалистичных голосовых подделок. Например, жертве звонит "родственник", голос которого невозможно отличить от настоящего. Цель – получить одноразовые коды или выманить прямой перевод средств.

Виртуальные SIM-карты (eSIM)

Хакеры получают контроль над eSIM пользователя через поддельные запросы на перенос номера, после чего могут перехватывать SMS и звонки для входа в банковские приложения.

Смишинг и вишинг нового поколения

Смишинг (SMS-мошенничество) теперь почти не отличается от официальных сообщений. Поддельные SMS приходят якобы от банка, доставки или госслужб. Ссылка внутри сообщения ведет на фальшивые сайты или инсталлирует шпионское ПО.

Традиционный фишинг

Это тип кибермошенничества, когда злоумышленники пытаются обмануть вас, притворяясь знакомым человеком (например, с помощью очень похожего адреса электронной почты, которая отличается от адреса вашего знакомого или коллеги всего одной похожей буквой), вашим любимым интернет-магазином (мошенники полностью копируют интерфейс сайта, заставляя вас ввести платежные данные во время "покупки" или по крайней мере логин и пароль) и тому подобное.

Фейковые мобильные приложения

В 2025 году мошенники массово выкладывают в магазины приложений копии банковских и государственных приложений, которые выглядят максимально достоверно. После установки такие программы воруют логины, пароли и токены доступа.

Атаки через мессенджеры

Популярные каналы коммуникаций вроде WhatsApp, Telegram или Signal используются для рассылки вредоносных файлов или мошеннических инвестиционных схем. Вредные приложения также могут распространять через рекламу в интернете.