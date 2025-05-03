Как работает мошенническая схема
Документы выглядят как официальные, но содержат ложные реквизиты, пишет 24 Канал со ссылкой на департамент киберполиции BRAMA. Эти реквизиты направляют деньги в карманы злоумышленников.
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Мошенники копируют оформление настоящих платежных документов, но меняют банковские реквизиты или завышают суммы к оплате. Подделки распространяют:
- Через почтовые ящики;
- По электронной почте;
- В мессенджерах и соцсетях.
Как не попасть в ловушку мошенников
Чтобы случайно не перечислить свои средства преступникам, нужно:
- Проверять реквизиты. Настоящие платежки всегда содержат актуальные банковские данные поставщика услуг, которые можно проверить на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.
- Обращать внимание на сумму. Сумма может быть завышенной или не соответствовать предыдущим платежам.
- Проверять отправителя. Официальные квитанции поступают от имени коммунальных служб, а не от частных лиц или неизвестных организаций.
Важно! В случае возникновения сомнений при получении квитанции, звоните поставщику коммунальных услуг или проверяйте информацию в личном кабинете на его сайте.
Главные схемы мошенничества 2025
Deepfake-звонки
Злоумышленники используют нейросети для создания гиперреалистичных голосовых подделок. Например, жертве звонит "родственник", голос которого невозможно отличить от настоящего. Цель – получить одноразовые коды или выманить прямой перевод средств.
- Виртуальные SIM-карты (eSIM)
Хакеры получают контроль над eSIM пользователя через поддельные запросы на перенос номера, после чего могут перехватывать SMS и звонки для входа в банковские приложения.
- Смишинг и вишинг нового поколения
Смишинг (SMS-мошенничество) теперь почти не отличается от официальных сообщений. Поддельные SMS приходят якобы от банка, доставки или госслужб. Ссылка внутри сообщения ведет на фальшивые сайты или инсталлирует шпионское ПО.
- Традиционный фишинг
Это тип кибермошенничества, когда злоумышленники пытаются обмануть вас, притворяясь знакомым человеком (например, с помощью очень похожего адреса электронной почты, которая отличается от адреса вашего знакомого или коллеги всего одной похожей буквой), вашим любимым интернет-магазином (мошенники полностью копируют интерфейс сайта, заставляя вас ввести платежные данные во время "покупки" или по крайней мере логин и пароль) и тому подобное.
- Фейковые мобильные приложения
В 2025 году мошенники массово выкладывают в магазины приложений копии банковских и государственных приложений, которые выглядят максимально достоверно. После установки такие программы воруют логины, пароли и токены доступа.
- Атаки через мессенджеры
Популярные каналы коммуникаций вроде WhatsApp, Telegram или Signal используются для рассылки вредоносных файлов или мошеннических инвестиционных схем. Вредные приложения также могут распространять через рекламу в интернете.