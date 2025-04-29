Телефон уже давно перестал быть просто средством связи – сегодня это карманный банк, рабочий офис и личный сейф. Именно поэтому смартфоны стали главной мишенью для мошенников, и они отнюдь не собираются сбавлять темпы, а лишь наращивают их. Поскольку безопасность мобильных устройств стала критически важной темой, 24 Канал собрал самые актуальные схемы, которые сейчас используют мошенники.

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Актуальные виды телефонного мошенничества в 2025 году

Deepfake-звонки. Злоумышленники используют нейросети для создания гиперреалистичных голосовых подделок. Например, жертве звонит "родственник", голос которого невозможно отличить от настоящего. Цель – получить одноразовые коды или выманить прямой перевод средств.

Клонирование голоса происходит очень легко и быстро благодаря современным технологиям. Достаточно лишь несколько секунд аудио, изъятого из любой вашей видеозаписи в соцсетях, чтобы искусственный интеллект скопировал ваш голос.

Это так же может быть "сотрудник банка", "полицейский" или "представитель налоговой", которому срочно нужно перевести деньги под страхом блокировки карт или уголовного преследования.

Помните, что банковские работники никогда не спрашивают у вас персональные одноразовые коды, а если якобы родственник или друг просит у вас денег, лучше прекратите звонок и самостоятельно позвоните человеку со своей стороны, чтобы проверить информацию. По возможности, воспользуйтесь другими каналами связи. Например, если мошенник звонит вам в мессенджере, позвоните через обычную мобильную связь или в другом мессенджере, поскольку основной может быть взломан.

Виртуальные SIM-карты (eSIM) как вектор атаки. Хакеры получают контроль над eSIM пользователя через поддельные запросы на перенос номера, после чего могут перехватывать SMS и звонки для входа в банковские приложения.

Смишинг и вишинг нового поколения. Смишинг (SMS-мошенничество) теперь почти не отличается от официальных сообщений. Поддельные SMS приходят якобы от банка, доставки или госслужб. Ссылка внутри сообщения ведет на фальшивые сайты или инсталлирует шпионское ПО. Вишинг (мошеннические звонки) сопровождается реальными данными о жертве, которые хакеры добыли с помощью утечек данных или ваших соцсетей.

Традиционный фишинг также не умер. Это тип кибермошенничества, когда злоумышленники пытаются обмануть вас, притворяясь знакомым человеком (например, с помощью очень похожего адреса электронной почты, которая отличается от адреса вашего знакомого или коллеги всего одной похожей буквой), вашим любимым интернет-магазином (мошенники полностью копируют интерфейс сайта, заставляя вас ввести платежные данные во время "покупки" или по крайней мере логин и пароль) и тому подобное. Ключевое здесь – воры притворяются кем-то надежным: банком, сервисом, другом или родственником. Цель – усыпить вашу бдительность и вызвать доверие.

Фейковые мобильные приложения. В 2025 году мошенники массово выкладывают в магазины приложений копии банковских и государственных приложений, которые выглядят максимально достоверно. После установки такие программы воруют логины, пароли и токены доступа.

Атаки через мессенджеры. Популярные каналы коммуникаций вроде WhatsApp, Telegram или Signal используются для рассылки вредоносных файлов или мошеннических инвестиционных схем. Вредоносные приложения также могут распространять через рекламу в интернете.

Мошенничество через доступ к Действиям. Появились случаи, когда для доступа на тот или иной фейковый сайт система требует авторизацию через Дію. Здесь вас попросят ввести личные данные для якобы входа в систему. Этот способ мошенничества был позаимствован, предположительно, из России, где аналогичным образом ранее "разводили" людей через фейковый портал "Госуслуг".

Статистика телефонного мошенничества в 2024 году

По данным общемирового исследования Global Anti-Scam Alliance:

В 2024 году 67% случаев кражи денег со счетов происходили через телефоны.

Средний размер потери – 1 250 долларов США на человека.

Большинство атак (более 72%) начинались со смишинга или вишинга.

15% случаев связаны с подделкой мобильных приложений.

Каждый десятый пользователь смартфона в мире хотя бы раз становился жертвой телефонного мошенничества в 2024 году.

Наиболее уязвимыми оказались люди в возрасте от 35 до 54 лет – активные пользователи онлайн-банкинга и электронных кошельков.

За весь 2024 год в Украине было открыто почти 65 тысяч уголовных производств за мошенничество. Это на 21% меньше, чем в 2023 году, но в 2,7 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения. При этом выросла доля дел, которые дошли до суда.

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Как защитить себя и свои деньги