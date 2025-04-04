Каким бывает мошенничество в Instagram

Примеров обмана в соцсетях можно привести сотни и тысячи, поскольку каждый интернет-преступник придумывает свои собственные схемы. Но есть перечень способов, которые являются самыми распространенными, поскольку их легко реализовать. 24 Канал приводит 5 таких способов, по которым следует проявлять особую внимательность.

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Фейковые магазины . Мошенники создают аккаунты, имитирующие реальные магазины, предлагают товары по заниженным ценам, но после оплаты исчезают.

. Мошенники создают аккаунты, имитирующие реальные магазины, предлагают товары по заниженным ценам, но после оплаты исчезают. Фишинг . Злоумышленники присылают сообщения со ссылками, которые ведут на фейковые сайты, что воруют личные данные, заставляют вас установить зараженное программное обеспечение или ввести логин и пароль на якобы настоящем ресурсе.

. Злоумышленники присылают сообщения со ссылками, которые ведут на фейковые сайты, что воруют личные данные, заставляют вас установить зараженное программное обеспечение или ввести логин и пароль на якобы настоящем ресурсе. Фальшивые розыгрыши и подарки . Такие аккаунты обещают дорогие призы за подписку или подписку, но на самом деле только собирают персональную информацию и выманивают из вас деньги.

. Такие аккаунты обещают дорогие призы за подписку или подписку, но на самом деле только собирают персональную информацию и выманивают из вас деньги. Инвестиционные мошенники, схемы быстрого обогащения схемы быстрого обогащения . Обещают высокие прибыли от вложений, однако деньги исчезают вместе с аккаунтом.

. Обещают высокие прибыли от вложений, однако деньги исчезают вместе с аккаунтом. Сбор средств на благотворительность. Злоумышленники создают фейковые страницы благотворительных организаций или отдельных лиц, которые якобы нуждаются в срочной помощи. Собранные средства, конечно, попадают в карманы мошенников.

Один из случаев фишинга можно было видеть в последние дни, когда мошеннический аккаунт начал массово писать украинским пользователям сообщения с оскорблениями, выдавая себя за знакомого человека. Закрытая страница заявляет, что видела пользователя где-то на улице, и что тот плохо выглядит или от него неприятно пахнет. Это заставляет жертву среагировать и задуматься, что же это за знакомый человек. Однако перейдя к аккаунту, можно увидеть, что он закрыт, а в описании страницы есть только ссылка на Telegram. Атака на жертвы начинается после перехода по этой ссылке в описании.

Как распознать мошенничество и проверить аккаунт

1. Анализ профиля:

Проверьте дату первых публикаций, если аккаунт открыт. Новые страницы без истории публикаций – это повод задуматься. Для закрытых страниц стоит обратить внимание на количество публикаций, но это не является гарантией, поскольку вы не увидите, когда эти публикации сделаны – они могли быть загружены в большом количестве за несколько минут в тот же самый день.

Посмотрите на количество подписчиков и активность. Нереалистично большое свидетельствует о намеренных накрутках, а слишком малое количество подписчиков без взаимодействия является подозрительным.

Просмотрите контент. Использование стоковых/сгенерированных изображений или фотографий низкого качества – еще один признак мошенничества. Легальные магазины обычно делают собственные фото, пытаются красиво оформлять свои страницы, соблюдая хотя бы минимальную эстетику. У мошенников на это нет времени и желания, поскольку такие страницы удаляются очень быстро.

2. Проверка отзывов и комментариев (для магазинов):

Прочитайте комментарии под постами – если там только эмодзи или одинаковые положительные отзывы, это может быть накрутка.

Поищите отзывы о магазине в Google или на независимых форумах.

3. Проверка контактной информации:

Если магазин просит предоплату, проверьте в Google, есть ли у него официальный сайт или страницы в других соцсетях. Мошенники не тратят деньги на разработку сайта, потому что это дорого, а страницы в Instagram можно быстро удалять и создавать новые, когда с текущей уже нет результата.

Наличие только одного способа связи (например, только Instagram) – это риск. У легальных магазинов есть номера телефонов, по которым вас обслуживает оператор в колл-центре или продавец в физическом магазине компании.

4. Способ оплаты:

Если магазин требует предоплату через незащищенные способы перевода – например, криптовалюта или PayPal – это настораживает.

Оплата на личную карту просто по ее номеру, а не IBAN-коду предприятия, также может свидетельствовать о мошенничестве. Легальные магазины работают по оплате на счет предпринимателя или подключают к своим ресурсам платежную систему (эквайринг), которая позволяет ввести номер карты и быстро оплатить прямо в момент заказа.

Надежные магазины предлагают наложенный платеж на почте или оплату через официальные сервисы.

Если же вы имеете дело не с магазинами, а со случаями, когда вам пишут якобы знакомые люди, прося пополнить счет или одолжить денег, наиболее надежным способом проверки будет связь с человеком в другом мессенджере или телефонный звонок. Помните, что страницу человека могли взломать или скопировать. Если она была скопирована, в таком случае вы не будете подписаны друг на друга – проверяйте это, если ситуация рискованная.

Следует также просмотреть список подписчиков. Много ли среди них пустых профилей без фотографий и со странными именами? Если так, тогда это повод сомневаться.

Наконец, воспользуйтесь проверкой изображений. Сделайте скриншот одного или нескольких изображений в профиле страницы и воспользуйтесь поиском по изображению в Google или с помощью искусственного интеллекта – в сети сейчас можно найти массу таких ИИ-сервисов, которые ищут совпадения или точные копии. Фотографии на странице могли быть украдены, а могут "гулять" в твиттере, на Tumblr, в Pinterest или где-то еще.

Магазин "Все даром" и другие ловушки

Представим, что вы нашли Instagram-магазин, который продает брендовые кроссовки за половину рыночной цены. Вы заходите, но видите, что у него только 500 подписчиков, отзывы только в Stories (созданные с помощью Photoshop или путем фотографирования диалогов со своими же подставными аккаунтами), комментариев нет, а единственный способ оплаты – на карту. Это мошенничество.

Представим, что вам пишет якобы знакомый человек, и говорит, что нашел в интернете ваше фото – ужасное, непристойное, позорное, смешное или любое еще. При этом добавляет ссылку на якобы фото. Это мошенничество. По ссылке может быть или автоматическая загрузка вредоносных файлов или фишинговый сайт, который будет имитировать, например, Google Диск, который попросит вас ввести свой логин и пароль от сервисов Google. Эти данные, конечно же, отправятся потом мошенникам.

Выводы

Защититься от мошенничества в Instagram возможно, если быть внимательным. Анализируйте профиль, проверяйте отзывы, избегайте подозрительных методов оплаты. Если что-то кажется подозрительным – лучше не рисковать. В сети много мошенников, но осторожность поможет вам сохранить деньги и личные данные.