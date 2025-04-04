Яким буває шахрайство в Instagram

Прикладів обману в соцмережах можна навести сотні й тисячі, оскільки кожен інтернет-злочинець вигадує свої власні схеми. Але є перелік способів, які є найпоширенішими, оскільки їх легко реалізувати. 24 Канал наводить 5 таких способів, щодо яких варто проявляти особливу уважність.

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Фейкові магазини . Шахраї створюють акаунти, що імітують реальні магазини, пропонують товари за заниженими цінами, але після оплати зникають.

. Шахраї створюють акаунти, що імітують реальні магазини, пропонують товари за заниженими цінами, але після оплати зникають. Фішинг . Зловмисники надсилають повідомлення із посиланнями, які ведуть на фейкові сайти, що крадуть особисті дані, змушують вас встановити заражене програмне забезпечення або ввести логін та пароль на нібито справжньому ресурсі.

. Зловмисники надсилають повідомлення із посиланнями, які ведуть на фейкові сайти, що крадуть особисті дані, змушують вас встановити заражене програмне забезпечення або ввести логін та пароль на нібито справжньому ресурсі. Фальшиві розіграші та подарунки . Такі акаунти обіцяють дорогі призи за підписку або передплату, але насправді лише збирають персональну інформацію та виманюють з вас гроші.

. Такі акаунти обіцяють дорогі призи за підписку або передплату, але насправді лише збирають персональну інформацію та виманюють з вас гроші. Інвестиційні шахраї, схеми швидкого збагачення . Обіцяють високі прибутки від вкладень, проте гроші зникають разом із акаунтом.

. Обіцяють високі прибутки від вкладень, проте гроші зникають разом із акаунтом. Збір коштів на благодійність. Зловмисники створюють фейкові сторінки благодійних організацій або окремих осіб, які нібито потребують термінової допомоги. Зібрані кошти, звісно, потрапляють до кишень шахраїв.

Один із випадків фішингу можна було бачити останніми днями, коли шахрайський акаунт почав масово писати українським користувачам повідомлення з образами, видаючи себе за знайому людину. Закрита сторінка заявляє, що бачила користувача десь на вулиці, і що той погано виглядає або від нього неприємно пахне. Це змушує жертву зреагувати й задуматись, що ж це за знайома людина. Однак перейшовши до акаунта, можна побачити, що він закритий, а в описі сторінки є лише посилання на Telegram. Атака на жертви починається після переходу на цим посиланням в описі.

Як розпізнати шахрайство й перевірити акаунт

1. Аналіз профілю:

Перевірте дату перших публікацій, якщо акаунт відкритий. Нові сторінки без історії публікацій – це привід задуматись. Для закритих сторінок варто звернути увагу на кількість публікацій, але це не є гарантією, оскільки ви не побачите, коли ці публікації зроблені – вони могли бути завантажені у великій кількості за кілька хвилин у той же самий день.

Подивіться на кількість підписників і активність. Нереалістично велика свідчить про навмисні накрутки, а занадто мала кількість підписників без взаємодії є підозрілою.

Перегляньте контент. Використання стокових/згенерованих зображень чи фотографій низької якості – ще одна ознака шахрайства. Легальні магазини зазвичай роблять власні фото, намагаються красиво оформлювати свої сторінки, дотримуючись хоча б мінімальної естетики. У шахраїв на це немає часу та бажання, оскільки такі сторінки видаляються дуже швидко.

2. Перевірка відгуків і коментарів (для магазинів):

Прочитайте коментарі під постами – якщо там лише емодзі або однакові схвальні відгуки, це може бути накрутка.

Пошукайте відгуки про магазин у Google або на незалежних форумах.

3. Перевірка контактної інформації:

Якщо магазин просить передоплату, перевірте в Google, чи є у нього офіційний сайт або сторінки в інших соцмережах. Шахраї не витрачають гроші на розробку сайту, бо це дорого, а сторінки в Instagram можна швидко видаляти й створювати нові, коли з поточної вже немає результату.

Наявність лише одного способу зв’язку (наприклад, тільки Instagram) – це ризик. У легальних магазинів є номери телефонів, за якими вас обслуговує оператор у колцентрі або продавець у фізичному магазині компанії.

4. Спосіб оплати:

Якщо магазин вимагає передоплату через незахищені способи переказу – наприклад, криптовалюта або PayPal – це насторожує.

Оплата на особисту картку просто за її номером, а не IBAN-кодом підприємства, також може свідчити про шахрайство. Легальні магазини працюють за оплатою на рахунок підприємця або підключають до своїх ресурсів платіжну систему (еквайринг), яка дозволяє ввести номер картки і швидко оплатити прямо в момент замовлення.

Надійні магазини пропонують післяплату на пошті або оплату через офіційні сервіси.

Якщо ж ви маєте справу не з магазинами, а з випадками, коли вам пишуть нібито знайомі люди, просячи поповнити рахунок чи позичити грошей, найбільш надійним способом перевірки буде зв'язок із людиною в іншому месенджері або телефонний дзвінок. Пам'ятайте, що сторінку людини могли зламати або скопіювати. Якщо вона була скопійована, у такому разі ви не будете підписані одне на одного – перевіряйте це, якщо ситуація ризикована.

Слід також переглянути список підписників. Чи багато серед них порожніх профілів без фотографій та з дивними іменами? Якщо так, тоді це привід сумніватися.

Нарешті, скористайтеся перевіркою зображень. Зробіть скриншот одного чи кількох зображень у профілі сторінки й скористайтеся пошуком за зображенням у Google чи за допомогою штучного інтелекту – в мережі зараз можна знайти масу таких ШІ-сервісів, які шукають збіги або точні копії. Фотографії на сторінці могли бути вкрадені, а можуть "гуляти" в твітері, на Tumblr, у Pinterest чи деінде.

Магазин "Усе задарма" та інші пастки

Уявімо, що ви знайшли Instagram-магазин, який продає брендові кросівки за половину ринкової ціни. Ви заходите, але бачите, що у нього лише 500 підписників, відгуки лише в Stories (створені за допомогою Photoshop або шляхом фотографування діалогів зі своїми ж підставними акаунтами), коментарів немає, а єдиний спосіб оплати – на картку. Це шахрайство.

Уявімо, що вам пише нібито знайома людина, й каже, що знайшла в інтернеті ваше фото – жахливе, непристойне, ганебне, смішне чи будь-яке ще. При цьому додає посилання на нібито фото. Це шахрайство. За посиланням може бути або автоматичне завантаження шкідливих файлів або фішинговий сайт, який імітуватиме, наприклад, Google Диск, який попросить вас ввести свій логін і пароль від сервісів Google. Ці дані, звісно ж, відправляться потім шахраям.

Висновки

Захиститися від шахрайства в Instagram можливо, якщо бути уважним. Аналізуйте профіль, перевіряйте відгуки, уникайте підозрілих методів оплати. Якщо щось здається підозрілим – краще не ризикувати. У мережі багато шахраїв, але обережність допоможе вам зберегти гроші та особисті дані.