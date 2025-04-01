Як виглядає шахрайська схема
Під публікацією у коментарях з’являється провокаційний або образливий коментар від користувача із закритим профілем, розповідає 24 Канал з посиланням на Центр Протидії Дезінформації.
А тим часом Instagram запускає для всіх найкращу функцію з TikTok
Це змушує власника акаунта перейти на сторінку коментатора, аби з’ясувати деталі. Єдиним активним елементом на сторінці є посилання, яке веде на шахрайський сайт, що імітує сторінку входу в Instagram.
Якщо користувач вводить свої логін і пароль, зловмисники отримують повний доступ до його облікового запису.
Шахрайська схема в Instagram / Фото ЦПД
Як зазначає ЦПД, фахівці з кібербезпеки попереджають, що такі атаки активно застосовуються напередодні свят або важливих подій, коли люди менш уважні до кіберзагроз.
Як вберегтися від атаки
- Щоб уникнути зламу, рекомендується не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони здаються безпечними.
- Також варто увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти, які застосунки мають доступ до облікового запису, та не вводити свої дані на сторінках, на які ви потрапили через повідомлення чи коментарі.
- Якщо акаунт вже зламали, необхідно якнайшвидше змінити пароль, скористатися інструментами відновлення доступу та повідомити друзів про можливий злам через інші канали зв’язку.
- У разі значних втрат варто звернутися до кіберполіції.
Подібна шахрайська схема не нова, однак вона дещо змінена. До того ж крім коментарів шахраї часто пишуть повідомлення про нібито порушення авторських прав, підозрілу активність або навіть фейкові попередження про злам акаунта, тож краще скептично ставитися до таких активностей в соцмережах.