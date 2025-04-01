Як виглядає шахрайська схема

Під публікацією у коментарях з’являється провокаційний або образливий коментар від користувача із закритим профілем, розповідає 24 Канал з посиланням на Центр Протидії Дезінформації.

А тим часом Instagram запускає для всіх найкращу функцію з TikTok

Це змушує власника акаунта перейти на сторінку коментатора, аби з’ясувати деталі. Єдиним активним елементом на сторінці є посилання, яке веде на шахрайський сайт, що імітує сторінку входу в Instagram.

Якщо користувач вводить свої логін і пароль, зловмисники отримують повний доступ до його облікового запису.

Шахрайська схема в Instagram
Шахрайська схема в Instagram / Фото ЦПД

Як зазначає ЦПД, фахівці з кібербезпеки попереджають, що такі атаки активно застосовуються напередодні свят або важливих подій, коли люди менш уважні до кіберзагроз.

Як вберегтися від атаки

  • Щоб уникнути зламу, рекомендується не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони здаються безпечними.
  • Також варто увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти, які застосунки мають доступ до облікового запису, та не вводити свої дані на сторінках, на які ви потрапили через повідомлення чи коментарі.
  • Якщо акаунт вже зламали, необхідно якнайшвидше змінити пароль, скористатися інструментами відновлення доступу та повідомити друзів про можливий злам через інші канали зв’язку.
  • У разі значних втрат варто звернутися до кіберполіції.

Подібна шахрайська схема не нова, однак вона дещо змінена. До того ж крім коментарів шахраї часто пишуть повідомлення про нібито порушення авторських прав, підозрілу активність або навіть фейкові попередження про злам акаунта, тож краще скептично ставитися до таких активностей в соцмережах.