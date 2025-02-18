За останньою статистикою Rakuten Viber про шахрайства в інтернеті, 62% українців стикалися зі зловмисниками у 2024 році, повідомляє 24 Канал. Щоби шопінг в онлайні був безпечним, команда Viber нагадала про основні кроки, які допоможуть вам убезпечити себе від продавців-шахраїв.

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На що треба звернути увагу першочергово

Перш за все, слід звернути увагу на домен . Шахраї часто використовують схожі, але неідентичні назви відомих брендів, додаючи зайві літери, цифри або змінюючи доменну зону (.com на .net тощо).

. Шахраї часто використовують схожі, але неідентичні назви відомих брендів, додаючи зайві літери, цифри або змінюючи доменну зону (.com на .net тощо). Також слід придивитися до дизайну та змісту . Часто саме недбалий дизайн, неякісні фото товарів, або помилки в текстах можуть вказувати на шахрайський сайт. Якщо фото товарів неякісні або відсутні і на ваше прохання поділитись ними, продавець відмовляє – це однозначно red flag.

. Часто саме недбалий дизайн, неякісні фото товарів, або помилки в текстах можуть вказувати на шахрайський сайт. Якщо фото товарів неякісні або відсутні і на ваше прохання поділитись ними, продавець відмовляє – це однозначно red flag. Перевірте, чи сайт захищений безпечним з'єднанням . Онлайн-магазин має використовувати захищений протокол HTTPS – це можна побачити за наявністю замочка або за кліком в адресному рядку браузера.

. Онлайн-магазин має використовувати захищений протокол HTTPS – це можна побачити за наявністю замочка або за кліком в адресному рядку браузера. Перевірте наявність магазину в мережі . Якщо це сторінка в соцмережах – чи є в магазину сайт, чи вказані контакти, чи є інші сторінки? Для профілів у соцмережах також варто переглянути дату створення (якщо нещодавно – це може бути тривожний знак).

. Якщо це сторінка в соцмережах – чи є в магазину сайт, чи вказані контакти, чи є інші сторінки? Для профілів у соцмережах також варто переглянути дату створення (якщо нещодавно – це може бути тривожний знак). Ознайомтеся з відгуками. Їх відсутність – привід насторожитись. Звертайте увагу на зміст відгуків: якщо всі коментарі однаково позитивні, використовують ідентичні фрази – це можуть бути фейкові відгуки.

До речі, для офлайн-магазинів варто перевіряти відгуки і на Google Maps.

Ось що ще варто перевірити

Перевірте рейтинг (у випадку маркетплейсів, де є така функція) – занадто низький або відсутній рейтинг є приводом замислитись.

Перевірте, чи верифікований профіль. Для профілів великих бізнесів у соціальних мережах існують спеціальні позначки, які вказують, що перед вами – перевірений магазин.

Наприклад в месенджері Viber біля назви верифікованого профілю буде "блакитна галочка".

Будьте обачні щодо низьких цін. Часто саме приваблива цінова пропозиція стимулює до покупки. Якщо один і той самий товар всюди коштує приблизно однаково, й тільки в одному магазині вполовину дешевше – є ризик стикнутися з підробками або шахрайством.

Так само – з акціями: звертайте увагу та не довіряйте пропозиціям "Тільки сьогодні на 80% дешевше!", "Ви наш тисячний покупець і виграли мультиварку", "Як Ecoflow, тільки вчетверо дешевше" тощо.

Не сплачуйте покупку наперед на картку. Шахраї часто пропонують тільки один спосіб оплати, наприклад, переказ на банківську картку. Справжні магазини зазвичай пропонують різні варіанти оплати (звичні LiqPay, Apple Pay, Google Pay тощо), включаючи оплату при отриманні.

Ніколи не передавайте свої особисті дані. Крім усіх зазначених ознак, важливо памʼятати: справжній магазин та будь-який інший бізнес ніколи не попросить конфіденційні дані, кодові цифри чи паролі для підтвердження замовлення / створення профілю.

Додаткові поради

Для того, щоб обмежити звернення від невідомих магазинів, в Viber можна ввімкнути "Запити на повідомлення" (Параметри → Конфіденційність). Так, отримуючи запит від незнайомого контакту, користувач може одразу видалити, заблокувати або поскаржитися на повідомлення. Крім того, повідомлення від невідомих контактів автоматично потраплятимуть в окрему папку, яку можна очистити в один клік.

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Обʼєм інтернет-продажів у світі зростає: за прогнозами, у 2027 він сягне 7,9 трильйона доларів (з 6,3 трильйона доларів у 2024). Ми звикли до зручності та швидкості онлайн-замовлень. А обираючи перевірені магазини та критично оцінюючи будь-яку пропозицію, ми убезпечуємо наші покупки.