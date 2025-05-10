Хто має сплачувати борги за комуналку

В Україні фіксують випадки, коли після купівлі нерухомості новий власник отримує платіжки з боргами за світло, воду чи тепло попереднього мешканця, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Також буває, що підприємства відмовляються укладати новий договір на комунальні послуги, поки не сплатили стару заборгованість.

Платити борги попередніх власників потрібно, якщо в договорі купівлі-продажу прямо вказано, що покупець погоджується погасити борги. Тоді такі умови є правомірними. Якщо ж у договорі немає згадки про заборгованість, або продавець запевняв, що її немає, а ви виявили борги вже після реєстрації, – гасити заборгованість ви не повинні.

Що робити, якщо в платіжках чужі борги

Для вирішення проблеми потрібно діяти поетапно:

Звернутися із заявою до постачальника послуг.

Потрібно письмово вимагати відкрити новий особовий рахунок на ваше ім’я, провести звірку показників лічильників та списати борги до дати реєстрації права власності.

Додайте до заяви витяг з Держреєстру речових прав на підтвердження дати переходу права власності.

Звертайтеся до суду з вимогою визнати дії підприємства незаконними.

Це потрібно зробити у випадку, коли послуги не надають або змушують платити за чужі борги.

Важливо! Закон України говорить, що обов’язок оплати послугу виникає лише з моменту фактичного користування, а не через факт переходу права власності.