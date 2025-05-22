Скільки заборгували кияни

Загальний борг киян за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищує 7 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київтеплоенерго".

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До системних боржників, які свідомо накопичують борги і не застосовують механізм реструктуризації, застосовуватимуть санкції у вигляді пені й додаткових нарахувань. Також до громадян, які накопичили значну заборгованість та ігнорують будь-які механізми її погашення, підприємство змушене буде застосовувати практику судових позовів.

Незважаючи на те, що більшість киян регулярно оплачують комунальні послуги, системні боржники продовжують ігнорувати їх. Це відбувається на фоні дефіциту коштів підприємств теплокомуненерго, що пов’язане із тарифами на тепло, які не змінювались шість років та нижчі на сьогодні на 45-50% за реальну вартість послуг,

– говорить директор СП "Енергозбут" Костянтин Лопатін.

За його словами, "Київтеплоенерго" змушене подавати в суд, щоб стягнути заборгованість із тих боржників, які роками ігнорують платіжки. Багато з них – власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дозволяє сплачувати комунальні послуги.

Борги-антирекорди у Києві

Станом на початок травня у Києві зафіксували два борги-антирекорди. Так, елітна квартира на пр. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 квадратних метрів накопичила борг понад 310 000 гривень. До боржника застосовані штрафні санкції у розмірі 48 000 гривень, тож сума до сплати становить майже 360 000 гривень.

Ще одне елітне помешкання площею 171 квадратний метр на Дніпровські набережній, 14-б не платить комуналку та винне підприємству 330 000 гривень. Штрафні санкції склали понад 50 000 гривень, тому боржник має сплатити "Київтеплоенерго" понад 380 000 гривень.

Подібні та інші справи щодо боргів за комуналку підприємство одразу передає до суду. Для примусового виконання рішення суду воно звертається до виконавчої служби. Тоді боржник додатково сплачує виконавчий збір – 10% від загальної суми заборгованості.

Загалом, у випадку примусового стягнення переплата складе на 25% більше від суми боргу. Також можливий арешт рахунків та майна.