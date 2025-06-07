Какое жилье для ВПЛ предусматривается

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ Павел Фролов на воркшопе "Жилье для ВПЛ: прозрачная инвентаризация и антикоррупционный контроль" заявил, что впервые Украина запускает масштабную инвентаризацию всего жилья, которое может быть использовано для переселенцев, а именно зафиксированного, законного и подотчетного, передает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Закон также предусматривает создание единого реестра жилых объектов, который позволит ВПЛ самостоятельно видеть имеющееся жилье, его состояние и расположение,

– сказал Фролов.

Кроме того, государство учтет еще и потенциальное жилье различных форм собственности. То есть коммунальное, государственное, общины, бывших общежитий и тому подобное.

Павел Фролов добавил, что кроме того стартовало создание интерактивной карты жилья, при областных военных администрациях работают комиссии по оценке технического состояния объектов и продолжается диалог с международными донорами по восстановлению жилья.

Обратите внимание! Уже в 2025 году, ожидается, что тысячи семей ВПЛ смогут выбрать удобное для себя жилье из списка проверенных объектов.