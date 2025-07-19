Какая зарплата у госслужащих в 2025 году?
В 2025 году зарплата государственных служащих формируется по новым правилам, прописанным в законе №4282-IX. Она базируется на единой классификации должностей, которую успели внедрить большинство госорганов за последние полтора года, рассказывает 24 Канал.
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Дополнительно госслужащим предоставляют гарантийные и компенсационные выплаты, которые не входят в зарплату и не зависят от ее размера. Это, в частности, компенсации за работу с гостайной, материальная помощь на соцвопросы, выплаты во время ежегодного отпуска и другие, гарантированные законом.
Из чего состоит зарплата госслужащего?
Зарплата госслужащего состоит из постоянных и переменных частей. К постоянной зарплате входят:
- должностной оклад;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за ранг госслужащего.
Однако надбавка за выслугу лет в 2025 году составляет 2% от должностного оклада за каждый год службы, но не более 30% оклада. Это стало обязательной нормой, а не рекомендацией.
Важно! По надбавкам за ранг, для госслужащих установлены фиксированные суммы от 200 до 1 000 гривен в зависимости от ранга: от 1-го (самый высокий) до 9-го (самый низкий).
В то же время вариативная (переменная) часть включает:
- месячные или квартальные премии за личный вклад в работу;
- премии по итогам годовой оценки деятельности.
Какой размер премий у госслужащих
Размер премий для госслужащих законодательно ограничен: месячная премия не может превышать 30% от оклада за отработанный месяц, квартальная – до 90% от оклада за квартал, а годовая премия не более 30% от годовой зарплаты.