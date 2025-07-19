Какая зарплата у госслужащих в 2025 году?

В 2025 году зарплата государственных служащих формируется по новым правилам, прописанным в законе №4282-IX. Она базируется на единой классификации должностей, которую успели внедрить большинство госорганов за последние полтора года, рассказывает 24 Канал.

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Дополнительно госслужащим предоставляют гарантийные и компенсационные выплаты, которые не входят в зарплату и не зависят от ее размера. Это, в частности, компенсации за работу с гостайной, материальная помощь на соцвопросы, выплаты во время ежегодного отпуска и другие, гарантированные законом.

Из чего состоит зарплата госслужащего?

Зарплата госслужащего состоит из постоянных и переменных частей. К постоянной зарплате входят:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за ранг госслужащего.

Однако надбавка за выслугу лет в 2025 году составляет 2% от должностного оклада за каждый год службы, но не более 30% оклада. Это стало обязательной нормой, а не рекомендацией.

Важно! По надбавкам за ранг, для госслужащих установлены фиксированные суммы от 200 до 1 000 гривен в зависимости от ранга: от 1-го (самый высокий) до 9-го (самый низкий).

В то же время вариативная (переменная) часть включает:

месячные или квартальные премии за личный вклад в работу;

премии по итогам годовой оценки деятельности.