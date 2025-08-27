Як зросли зарплати чиновників?

Середня зарплата чиновників у центральних органах державної влади в Україні у липні склала 62,6 тисячі гривень У порівнянні з торішніми показниками вона зросла на 7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Дивіться також Конкурси на держслужбу повертаються: уряд зробив важливий крок

За підрахунками Мінфіну, у липні в державних органах працювали 22 246 чиновників. У деяких з них середні зарплати перевищували 100 000 гривень.

Лідирують за зарплатами такі відомства:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 102,8 тисячі гривень;

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) – 95,8 тисячі гривень;

Антимонопольний комітет України – 92,7 тисячі гривень;

Апарат Верховної Ради України – 87,2 тисячі гривень;

Міністерство цифрової трансформації 82,8 – тисячі гривень.

Найвищі зарплати у державних відомствах, звісно, отримують керівники. В середньому 513 очільників у липні одержували 139,2 тисячі гривень на місяць.

Проте зарплати керівників значно різняться залежно від держоргану:

у НАЗК – 337 тисяч гривень;

у Рахунковій палаті – 264,8 тисячі гривень;

у Центральній виборчій комісії – 226,8 тисячі гривень;

у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України – 219,1 тисячі гривень;

в Апараті Верховної Ради – 204,2 тисячі гривень.

Важливо! За даними Пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року складала 20 456 гривень. У порівнянні з липнем 2024 року, вона зросла на 17,9%, проте все одно дуже не дотягує до середньої зарплати держслужбовців.

Зарплати чиновників в Україні: що відомо?