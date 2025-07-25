Як зросли зарплати чиновників?

Працівники центральних органів державної влади в Україні отримували близько 59 600 гривень у червні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Заробітна плата чиновників у порівнянні із червнем 2024 року зросла на 9,2%.

Минулого року службовці держорганів отримували в середньому 54 600 гривень

Втім навіть у чиновників зростання зарплат не наздогнала інфляцію яка склала 14,3% у цей період.

Важливо! За даними Держстату, середня зарплата по Україні у І кварталі 2025 року склала 23 460 гривень. А от Пенсійний фонд підрахував, що у травні розмір зарплати в середньому по країні становив 20 355 гривень.

Де найвищі заробітні плати?

Найвищі зарплати у червні 2025 року в центральних органах державної влади платили співробітникам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вони отримували в середньому 100 300 гривень в місяць.

Трохи менше отримували працівники Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) – близько 96 300 гривень.

На третьому місці за зарплатами – Антимонопольний комітет із 90 100 гривнями на місяць.

За ним йде Апарат Верховної Ради, де працівники одержували в середньому 86 500 гривень.

Замикає п'ятірку відомств з найвищими зарплатами Секретаріат Кабінету міністрів України. Там середня зарплата у червні склала 80 200 гривень.

Особливо високий дохід був у керівників державних відомств:

Найвищу середню зарплату зафіксували у керівництва НАЗК – 245 600 гривень.

У Центральній виборчій комісії – 206 400 гривень.

У Рахунковій палаті – 206 400 гривень;

В Державному космічному агентстві України – 193 200 гривень;

у НКРЕКП – 191 000 гривень.

Варто знати! Середня заробітна плата серед керівників органів центральних держорганів у червні була 128 000 гривень.