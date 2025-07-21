Які основні зміни на ринку?
За даними дослідження DOU, у 2025 році середня зарплата ІТ-менеджера в Україні знизилася з 3150 доларів до 3000 доларів, передає 24 Канал. Особливо це торкнулося Product Managers та Product Owners, у цих категорій вперше за останній рік зафіксовано падіння винагород.
Дивіться також Зарплати зростуть не для всіх: кому нарахують надбавки вже незабаром
Водночас Project Managers навпаки показують позитивну динаміку, особливо ті, хто працює у великих компаніях або займає позиції Program/Delivery Manager. Вони можуть заробляти до 4500 доларів. Найвищу оплату традиційно мають керівники інженерних команд – 6000 доларів і більше – на місяць.
Що впливає на зарплату?
- Рівень англійської: Upper Intermediate і Advanced відкривають двері до значно вищих ставок.
- Досвід: найстрімкіше зростання – у перші 2 роки в ІТ. Найбільше менеджерів мають 5–10 років стажу.
- Тип компанії: аутстафери платять краще за продуктові та сервісні, але таких лише 4% на ринку.
- Розмір компанії: Project Managers у великих компаніях заробляють більше. Натомість Engineering Managers часто мають вигідніші контракти в невеликих командах.
Де заробляють найбільше
Львів – лідер за рівнем оплати: менеджери зі стажем 3+ роки тут можуть отримувати більше, ніж у Києві. Київ та Івано-Франківськ – приблизно 3000 доларів. За кордоном – оплата в середньому на 20–25% вища, ніж в Україні.