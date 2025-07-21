Какие основные изменения на рынке?

По данным исследования DOU, в 2025 году средняя зарплата ІТ-менеджера в Украине снизилась с 3150 долларов до 3000 долларов, передает 24 Канал. Особенно это коснулось Product Managers и Product Owners, у этих категорий впервые за последний год зафиксировано падение вознаграждений.

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В то же время Project Managers наоборот показывают положІТельную динамику, особенно те, кто работает в крупных компаниях или занимает позиции Program/Delivery Manager. Они могут зарабатывать до 4500 долларов. Самую высокую оплату традиционно имеют руководІТели инженерных команд – 6000 долларов и более – в месяц.

Что влияет на зарплату?

Уровень английского языка: Upper Intermediate и Advanced открывают двери к значІТельно более высоким ставкам.

Upper Intermediate и Advanced открывают двери к значІТельно более высоким ставкам. Опыт : самый стремІТельный рост – в первые 2 года в ІТ. Больше всего менеджеров имеют 5–10 лет стажа.

: самый стремІТельный рост – в первые 2 года в ІТ. Больше всего менеджеров имеют 5–10 лет стажа. Тип компании: аутстаферы платят лучше продуктовых и сервисных, но таких только 4% на рынке.

аутстаферы платят лучше продуктовых и сервисных, но таких только 4% на рынке. Размер компании: Project Managers в крупных компаниях зарабатывают больше. Зато Engineering Managers часто имеют более выгодные контракты в небольших командах.