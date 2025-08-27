Как выросли зарплаты чиновников?

Средняя зарплата чиновников в центральных органах государственной власти в Украине в июле составила 62,6 тысячи гривен По сравнению с прошлогодними показателями она выросла на 7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

По подсчетам Минфина, в июле в государственных органах работали 22 246 чиновников. У некоторых из них средние зарплаты превышали 100 000 гривен.

Лидируют по зарплатам такие ведомства:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 102,8 тысячи гривен;

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) – 95,8 тысячи гривен;

Антимонопольный комитет Украины – 92,7 тысячи гривен;

Аппарат Верховной Рады Украины – 87,2 тысячи гривен;

Министерство цифровой трансформации 82,8 – тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты в государственных ведомствах, конечно, получают руководители. В среднем 513 руководителей в июле получали 139,2 тысячи гривен в месяц.

Однако зарплаты руководителей значительно различаются в зависимости от госоргана:

в НАПК – 337 тысяч гривен;

в Счетной палате – 264,8 тысячи гривен;

в Центральной избирательной комиссии – 226,8 тысяч гривен;

в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины – 219,1 тысячи гривен;

в Аппарате Верховной Рады – 204,2 тысячи гривен.

Важно! По данным Пенсионного фонда, средняя заработная плата в Украине в июле 2025 года составляла 20 456 гривен. По сравнению с июлем 2024 года, она выросла на 17,9%, однако все равно очень не дотягивает до средней зарплаты госслужащих.

Зарплаты чиновников в Украине: что известно?