Яке рішення ухвалив Кабмін?

На позачерговому засіданні 14 липня Кабмін підтримав законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби", повідомляє 24 Канал з посиланням Урядовий портал.

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Відновлення конкурсів на посади державної служби є індикатором Плану України, який має бути виконаний в межах програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Окрім відновлення конкурсів для держслужбовців, законопроєкт передбачає:

повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження кадрового потенціалу;

можливість призначення без обов’язкового конкурсного відбору на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, які знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;

запровадження механізмів кар’єрного просування державних службовців за результатами щорічного оцінювання;

запровадження пріоритетів для ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;

скасування звільнення з посади державної служби за одну негативну оцінку тощо.

Документ запроваджує низку новаторських положень, що зроблять державну службу більш сучасною та адаптивною. Зміни дозволять залучити найкращих фахівців, створити умови для їхнього професійного зростання та ефективно використовувати їхній потенціал для служіння державі,

– наголосив міністр Олег Немчінов.

Важливо! Програма Ukraine Facility на 2024-2027 роки, в межах якої проводяться реформи, передбачає фінансування від ЄС на 50 мільярдів євро.

Як відновлять конкурси для держслужбовців?

Як зазначається в проєкті закону, відновлення конкурсного відбору на посади для всіх державних службовців здійснюватиметься поступово, в три етапи:

спочатку на посади державної служби категорії "А"

потім на посади державної служби категорії "Б" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії);

далі на посади державної служби категорії "В" (на підконтрольній Україні території, де не ведуться бойові дії).

Варто знати! Конкурсний відбір на посади державної служби в Україні відбувався й раніше, відповідно до закону "Про державну службу". Однак у травні 2022 року конкурси тимчасово припинили через воєнний стан.