Хто має право на пенсію держслужбовця

Пенсії українським держслужбовцям призначають відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та статті 90 Закону "Про державну службу", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до законодавства, можна оформити пенсію держслужбовця у таких випадках:

якщо особа має щонайменше 10 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби й обіймали посаду державного службовця станом на 1 травня 2016 року;

якщо людина має не менш як 20 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби, незалежно від того, чи обіймали вони посаду держслужбовця.

Важливо! За наявності необхідного стажу державної служби пенсії призначають чоловікам, які досягли віку 62 років та мають 35 років страхового стажу, та жінкам, які досягли пенсійного віку та мають 30 років страхового стажу.

Який розмір пенсій для держслужбовців

Пенсію державним службовцям призначають з дати звернення за виплатами, але не раніше, ніж настає право на таку пенсію.

Виплати нараховуються у розмірі 60 % від заробітної плати, з якої сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Тим, хто на момент звернення за призначенням пенсії не є держслужбовцем, пенсію нарахують у розмірі 60 % заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Варто знати! Подати документи на призначення пенсії держслужбовці можуть особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг ПФУ.