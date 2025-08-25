Кто из госслужащих имеет право на такую выплату?

Для получения такой пенсии лицо должно приобрести определенное минимальное количество стажа, которое необходимо, чтобы уйти на заслуженный отдых в этот год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Право на выплату такого типа, согласно статье 37 закона № 3723-XII, имеют лица, которые по состоянию на 1 мая 2016 года:

отработали не менее 10 лет на госслужбе (гражданин обязательно должен занимать указанную должность на эту дату);

или же имеют стаж не менее 20 лет на госслужбе (не имеет значения, работали ли они на этой должности, по состоянию на 1 мая 2016 года).

Обратите внимание! Должности, которые дают право на такую пенсию, определены статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабмина.

Какого возраста должно быть лицо, чтобы получить эту пенсию:

мужчины – 62 года;

женщины – пенсионный возраст, согласно статье 26 Закона № 1058-IV.

Какой размер пенсий для госслужащих?

Такая пенсия назначается с даты обращения. Однако это не может быть раньше, чем возникло право на выплату.

Важно! Эта выплата равна 60% заработной платы лица.

В заработную плату для расчета пенсии включат все виды оплаты труда с которых уплачен ЕСВ.

Лицам, которые на момент обращения за назначением пенсии не являются государственными служащими, – зарплаты работающего государственного служащего соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на государственной службе, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен ЕСВ,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин отметил, что в некоторых случаях пенсия госслужащего менее выгодна, чем возрастная, отмечает "На пенсии". Поскольку украинцы, согласно действующему законодательству, могут выбирать вид выплаты, стоит рассмотреть оба варианта.