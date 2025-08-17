Кто имеет право на пенсию госслужащего?

Вопрос пенсионного обеспечения госслужащих регулируется законом № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и статьей 90 закона № 889 "О государственной службе", сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Право на пенсию имеют граждане, которые по состоянию на 1 мая 2016 года:

имели минимум 10 лет стажа на должностях госслужбы, указанных в статье 25 закона № 3723-XII и соответствующих актах Кабмина, и работали на должности госслужащего на ту дату;

или имели минимум 20 лет стажа на должностях госслужбы, независимо от того, занимали ли должность по состоянию на указанную дату.

Пенсию госслужащим начисляют с даты обращения в Пенсионный фонд, но не ранее, чем возникло право на ее получение.