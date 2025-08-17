Хто має право на пенсію держслужбовця?

Питання пенсійного забезпечення держслужбовців регулюється законом № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та статтю 90 закону № 889 "Про державну службу", повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Право на пенсію мають громадяни, які станом на 1 травня 2016 року:

мали мінімум 10 років стажу на посадах держслужби, зазначених у статтю 25 закону № 3723-XII та відповідних актах Кабміну, і працювали на посаді держслужбовця на ту дату;

або мали мінімум 20 років стажу на посадах держслужби, незалежно від того, чи обіймали посаду станом на зазначену дату.

Пенсію держслужбовцям нараховують з дати звернення до Пенсійного фонду, але не раніше, ніж виникло право на її отримання.