Однак, тепер "продовжені" закордонні паспорти більше не діють. Громадяни України обов'язково мають замінити документи, якщо строк їх дії сплив, передає 24 Канал із посиланням на МЗС.

Які зміни сталися в оформленні закордонних паспортів?

Зміни запрацювали з 29 жовтня 2025 року. Вони передбачають, що

термін дії закордонного паспорта для осіб віком з 16 років – максимум 10 років;

термін дії закордонного паспорта для дітей віком до 16 років – максимум 4 роки;

наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта.

Отже, гомадяни України, у яких закінчується термін дії закордонного паспорта, можуть звернутися до посольства/консульства або однієї з філій ДП "Документ" для оформлення нового закордонного біометричного паспорта для себе та своїх дітей.

У МЗС попередили, що подорож із "подовженими" паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордонів. Згідно з міжнародними стандартами ICAO, авіаперевізники мають право впускати в літак громадян з паспортами терміном дії лише до 10 років, тобто "непродовженими".

У відомстві дали кілька важливих порад:

Якщо ви перебуваєте в ЄС і терміново повертаєтесь в Україну, а прикордонники не випускають вас або ваших дітей через паспортні питання – -зверніться до найближчого посольства або консульства України, щоб отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Документ оформлять в день звернення при наявності підтвердження громадянства та особи. Для дітей до 16 років – безкоштовно, для осіб від 16 років – за тарифами консульського збору.

Якщо ви в Україні і прикордонники ЄС не пускають вас або ваших дітей – зверніться до найближчого відділення ДП "Документ", ЦНАП або територіального підрозділу міграційної служби для оформлення нового закордонного паспорта.

