Скільки грошей потрібно мати при перетині кордону з Польщею?

Фінансові вимоги при перетині польського кордону залежать від тривалості перебування та мети поїздки, пише 24 Канал із посиланням на Migrant.info.

При цьому, українцю можуть відмовити у в’їзді, якщо він не має достатніх коштів для проживання на період перебування або для зворотного повернення. Тому якщо заплановане перебування:

не перевищує 4 днів, потрібно мати 300 злотих .

. більше як 4 дні, необхідно розраховувати 75 злотих на кожен день перебування.

Зверніть увагу! Для тих, хто в’їжджає з метою навчання, участі у наукових дослідженнях, тренінгах або виконання робіт з розвитку, потрібно мати не менше 1 270 злотих на перші два місяці перебування.

Окремо враховується вартість зворотного квитка, якщо його немає на момент перетину кордону:

200 злотих при прибутті з сусідньої країни;

500 злотих при прибутті з іншої країни ЄС;

2 500 злотих при прибутті з держави, що не входить до ЄС.

Хто звільнений від фінансових вимог при перетині кордону?

Також як пише Gov.pl, не всі іноземці зобов’язані підтверджувати наявність коштів при перетині польського кордону. Винятки поширюються на осіб, які мають візу для роботи, візу, пов’язану з Картою поляка, або карту перебування.

Зауважте! Перетин кордону України з Польщею передбачає дотримання митних правил. Зокрема, заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, наркотичні засоби, зброю та окремі ліки.

Що відомо про перетин кордону із Польщею: коротко про головне