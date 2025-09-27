Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня, передає 24 Канал.

Чи забезпечить Європа зарплату українським військовим?

Володимир Зеленський пояснив, що "підвищення зарплат військовим" під час можливого припинення вогню розглядається як елемент гарантій безпеки. За його словами, армія повинна отримати фінансове посилення у цей період, коли діятимуть домовленості за участі міжнародних партнерів.

Заробітна плата – це великий об'єм грошей. Українського бюджету буде недостатньо на таку кількість наших Збройних сил,

– сказав лідер України.

Через недостатність бюджету й порушили питання додаткового фінансування. Зараз воно обговорюється з європейськими партнерами.

Зеленський додав, що європейські країни та міжнародні організації "усвідомлюють важливість цієї теми", проте "наразі говорити про конкретні результати переговорів зарано".

На запитання журналістів про те, чи може Європа надати Україні кошти на виплати військовим, Зеленський відповів: "Шанси є".

Що відомо про фінансування оборонного сектору України?