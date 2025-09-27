Хто з військових ризикує залишитися без додаткової винагороди?
Додаткова винагорода під час війни це право, а не гарантія. У Міністерстві оборони нагадали: існують конкретні обставини, за яких військовослужбовець може втратити право на ці виплати. передає 24 Канал.
Цікаво Які пенсії можуть отримувати ветерани війни в Україні: сума виплат та умови
Найчастіше додаткову винагороду позбавляють у випадках, коли військовий відмовляється виконувати бойовий наказ, самовільно залишає частину, стає дезертиром, добровільно здається в полон або був усунутий від виконання службових обов’язків чи повноважень.
Додаткову винагороду також не нараховують, якщо військовий:
- перебував у стані алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння під час виконання бойових завдань;
- притягнутий до кримінальної відповідальності за рішенням суду;
- навмисно завдав собі тілесних ушкоджень або вчинив самогубство (виняток — випадки доведення до самогубства судом);
- відбуває покарання на гауптвахті.
Який розмір додаткової винагороди?
Відповідно до наказу Міноборони, розмір додаткової винагороди залежить від виду діяльності військового, регіону служби та ступеня залученості до відсічі російській агресії:
- 100 000 гривень – для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передових позиціях або виконує завдання з вогневого ураження (ракетники, артилеристи, ППО).
- 70 000 гривень – для військових на фронті або у тилу ворога.
- 50 000 гривень – для тих, хто виконує бойові завдання у штабах та органах управління.
- 30 000 гривень – для військових за бойові (спеціальні) завдання за наказами.
- 15 – 30 000 гривень – для інструкторів у навчальних частинах.
- 8 – 20 000 гривень – для курсантів військових вишів.
Що ще відомо про виплати військовослужбовцям: коротко про головне
Володимир Зеленський заявив про намір підвищити виплати українським військовим, однак для цього необхідне додаткове фінансування від ЄС.
Уряд України планує стимулювати новобранців підписувати військові контракти шляхом збільшення грошового забезпечення.
Також у 2025 році військові отримують одноразові виплати після підписання першого контракту, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових потреб, а також при звільненні зі служби.